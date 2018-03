später lesen VHS Gin-Tasting bei der Volkshochschule Teilen

(red) Am Freitag, 16. März, 18 bis 21 Uhr, findet im VHS-Zentrum (Marienstraße 2 in Neunkirchen, Raum 12, ein Gin-Tasting statt. Das Entgelt beträgt zwölf Euro plus Verkostungsumlage von etwa 25 Euro, die direkt beim Kursleiter zu entrichten ist.