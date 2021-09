Eppelborn : „Social Hero Award“ für einen Eppelborner

Giacomo Santalucia (Fünfter von rechts) erhielt den Social Hero Award für vielfältige karitative Aktivitäten. Foto: Carolin Merkel

Eppelborn Giacomo Santalucia bekommt als erster Saarländer die Ehrung für seine karitativen Aktionen wie die Werner-Zimmer-Friedenskette.

Die Voice Aid Association e.V., eine gemeinnützige weltweit agierende Non-Profit-Organisation, hatte in den big Eppel nach Eppelborn eingeladen. Erstmals sollte ein Saarländer den Social Hero Award bekommen: Der Eppelborner Giacomo Santalucia ist wegen seiner vielen karitativen Aktionen wie die Werner-Zimmer-Friedenskette über die Grenzen des Saarlandes bekannt. So wurde auch die Präsidentin der Voice Aid Association, Astrid Arens, und ihr Team auf seine gemeinnützigen Aktionen und Spendenaktivitäten aufmerksam.

Die Laudatio auf Santalucia lag in den Händen von Reiner Calmund. Wer ihn kennt, der weiß, dass diese Ehrung nicht ohne seine schelmischen Zwischentöne von statten ging. Er berichtete kurzweilig von den gemeinsamen Erlebnissen mit Giacomo Santalucia, der ihn in seiner quirligen und charmanten Art so von seinen Ideen überzeugt habe, dass er mitmachen musste. Und dass er einen so kompetenten und anerkannten Fernsehmoderator wie Werner Zimmer so von seinen karitativen Aktionen überzeugen konnte und dieser sich so miteingebunden habe, sei schon einzigartig.

Info Für Frieden und Vielfalt und gegen Gewalt Die Werner-Zimmer-Friedenskette ist eine Kette aus Fußballtrikots, die an den Ärmel zusammengebunden nach und nach erweitert wird. Im Saarland haben sich unter anderem bisher nahezu alle Liga-Fußballclubs mit Trikots beteiligt, von denen jedes für ein Projekt im Sinne der Kette steht. Sie wurde von Giacomo Santalucia vor rund vier Jahren ins Leben gerufen als verbindendes Zeichen für Vielfalt und gegen Rassismus und Gewalt. Namesgeber ist der saarländische Sportmoderator und inzwischen verstorbene Werner Zimmer.

Und mit der Werner-Zimmer-Friedenskette, die mittlerweile über fünf Kilometer lang sei, habe er eine außergewöhnliche Aktion ins Leben gerufen. Schließlich hätten hier schon von Außenminister Heiko Maas und der Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer noch viele weitere prominente Künstler, aber auch Wirtschaftsbosse und vor allem viele Sportler, vor allem Fußballmannschaften in vielen Ligen, mit ihren Unterschriften Flagge für den Frieden und die Völkerverständigung gezeigt. Und da alle Projekte mit karikativen Aktionen verbunden seien, habe man hier schon viel Gutes tun können. „Es ist seine einzigartige Art, aus dem Nichts heraus, was auf die Beine zu stellen, seine Art zu überzeugen und sich für andere einzusetzen, was ihn besonders macht“, sage Calmund.

Monika Bachmann, Ministerin für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie, die gemeinsam mit Astrid Arens und deren Stellvertreter James Williams den Social Hero Award überreichte, betonte nochmals das außergewöhnliche Engagement von Santalucia. „Es war für mich manchmal auch anstrengend mit ihm“, räumte die Ministerin ein, „aber er hat sein Ziel immer erreicht und das war auch gut so“, so Monika Bachmann.

Eppelborns Bürgermeister Andreas Feld erklärte, er wundere sich nicht über die Auszeichnung, denn er habe schon in der Vergangenheit erlebt, was ‚sein’ Eppelborner Bürger bewegt habe. „Für mich wäre es nicht unwahrscheinlich, wenn in ein paar Jahren Giacomo Santalucia gemeinsam mit Elon Musk mit der Werner-Zimmer-Friedenskette um die Erde fliegt“, so Feld. Astrid Arens, Gastgeberin und Präsidentin der Voice Aid Association e.V. stellte den Gästen ihre Organisation vor, die eine weltweite Allianz mit Menschen bildet, die sich der Humanität, der Zwischenmenschlichkeit und den Schutz des Planeten auf die Fahnen geschrieben haben.

Nach der Verleihung des Awards bedankte sich Giacomo Santalucia und verwies besonders auf seine Mitstreiter, die ihn immer unterstützt haben und auch bei den kurzfristig angesetzten Terminen vor Ort mit dabei waren. Besonders aber sei er seinen Eltern dankbar, die ihn gerade in seinen schweren Stunden, da es sehr schlecht um ihn stand, unterstützt haben und er durch sie auch die Initialzündung erhalten habe, sich für die Schwachen in der Gesellschaft ebenso einzusetzen wie für das friedliche Miteinander.