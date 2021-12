„Schülern eine Stimme geben“ : GGS Neunkirchen auf dem Weg zur Demokratischen Schule

An den verschiedensten Aktionen und Aktivitäten mangelt es den Schülern nicht – unser Archivfoto zeigt Schüler im Rahmen der picobello-Aktion vor der Schule – nun sollen die jungen Menschen verstärkt mitbestimmen können, was in der Schule passiert.

Neunkirchen Clemens Wilhelm, Leiter der Ganztagsgemeinschaftsschule Neunkirchen, will seine Schüler noch stärker einbeziehen in das, was an der Schule passiert. Die ersten Schritte sind getan.