Die Krise trifft sie besonders hart : Die Landwirte haben Angst vor dem Herbst

Georg Neufang ist seit 2013 der Vorsitzende des Kreisbauernverbandes des Landkreises Neunkirchen. Er ist einer der wenigen, die Mischwirtschaft betreiben: Milchwirtschaft, Bullenzucht und Ackerbau. Hund Fritz ist der neue Chef auf dem Hof und kann gut mit den Kühen. Foto: Elke Jacobi

Ottweiler Der Krieg in der Ukraine hat viele Auswirkungen. Die Energiekosten steigen, Lebensmittel werden teurer. Wie kommen die Menschen klar, die dafür sorgen, dass alle satt werden können? Besuch beim Vorsitzenden des Kreisbauernverbandes, Georg Neufang.

Das Wetter ist wunderbar. Die Anfahrt mit viel Weitsicht hin zum Wingertsweiherhof ein Traum. Und der einjährige Hofhund Fritz einfach nur zum Knuddeln. Eigentlich ist man in dem Familienbetrieb bei Ottweiler bei Ankunft der SZ mitten in der Arbeit: Heuernte steht auf dem Plan. Doch zu tun gibt es hier eigentlich sowieso immer. Landwirt Georg Neufang ist noch einer der wenigen, die Mischwirtschaft betreiben: Milchkühe (120 plus Nachzucht)), Bullenzucht (der einzige im Saarland) und Ackerbau (289 Hektar). „Mein Vater hat mir immer empfohlen, mehrere Standbeine zu haben“, erzählt der Vorsitzende des Kreisbauernverbandes Neunkirchen der SZ. „Und Recht hatte er.“ Nie war es so wichtig, wie zurzeit, dass man nicht auf eine Richtung spezialisiert ist. Denn die Landwirte gehören zu denen, die unter den Folgen des Ukraine-Krieges und den damit einhergehenden Teuerungen vor allem im Energiesektor mit am meisten leiden.

Düngerpreise explodieren

Info Landwirte im Landkreis Neunkirchen 122 landwirtschaftliche Betriebe wurden in der Agrarstrukturerhebung 2016 im Landkreis Neunkirchen gezählt. Das teilt der Geschäftsführer des Bauernverbandes Saar, Alexander Welsch, der SZ auf Anfrage mit. Etwa ein Drittel davon sind laut Welsch Haupterwerbslandwirte. In der Landwirtschaftszählung 1971 sind laut Welsch noch 759 Betriebe für den damaligen Landkreis Ottweiler verzeichnet. Allerdings unterschieden sich die beiden Gebiete. Etwa drei Prozent der Betriebe geben pro Jahr auf. Das heißt: 15 bis 20 Betriebe weniger in zehn Jahren. Grünland-Bewirtschaftung machen 58,4 Prozent. Aufgeteilt in Rinder, Pferde und Hühner ergibt sich folgendes Zahlenbild – wobei darunter nicht nur Landwirte nach dem üblichen Verständnis, sondern außerdem auch Kleinsthalter sind: 4800 Rinder, 600 Pferde und außerdem 25 000 Hühner.(ji)

„Dabei“, so sagt Neufang, „sind wir doch mit unserer Abhängigkeit von Klima und Unwettern schon genug gebeutelt.“ Jetzt kommen die höheren Dieselpreise dazu, für Betriebe, die keine Strompreisbindung hatten, kostet die Kilowattstunde nun doppelt so viel wie für die anderen (60 statt 30 Cent). Und dann der Dünger. Der hat schon Ende vergangenen Jahres angezogen, im Frühjahr wurden die Preise dann sehr hoch. Statt sonst 20 Euro für den Doppelzentner Kalkammon zahlt man inzwischen mehr als das Vierfache, nämlich 90 Euro pro Doppelzentner. Deshalb haben viele Landwirte weniger gedüngt. Auch Neufang: das Ackerland noch halbwegs, das Grünland nicht mehr. Was zur Folge hat, dass auch der Ertrag geringer ausfallen wird.

Wie an der Börse

Dreiviertel der Düngerherstellung, so erzählt Neufang, liegen in weißrussischer Hand. Hergestellt wird das üblicherweise benutzte Düngemittel mit Gas. Mit dem Getreidepreis werde mittlerweile spekuliert wie an der Börse, sagt der Kreisbauernverbands-Vorsitzende. In der Regel schließt man im Vorfeld des Jahres Kontrakte ab, vereinbart den Preis für einen Doppelzentner. Der ist dann bindend, ebenso wie die ausgemachte Liefermenge. „Fällt die Ernte schlecht aus und reicht nicht, muss man zukaufen“, erläutert Neufang. Momentan liegen die Getreidepreise bei 35 Euro pro Doppelzentner Weizen, letztes Jahr waren es knapp um die 20 Euro. Nun hänge alles davon ab, wie die Entwicklung weiter gehe. Nicht nur der eigenen Ernte, sondern auch weltweit. Denn erst einmal muss der Landwirt in Vorlage gehen. „Und das sind mittlerweile nicht mehr 50 000, sondern oft gut 150 000 Euro.“ Dann kommt es drauf an: Stimmen Ernte und Preis, holt er sein Geld wieder rein. Sackt der Preis ab, zahlt er quasi Geld dafür, dass er produziert hat.

Der Druck ist gestiegen

„Ich ziehe den Hut vor den jungen Kollegen, die gerade Betriebe von ihren Vätern übernommen haben“, sagt Neufang. Angestellte können sich die meisten Betriebe längst nicht mehr leisten. Der Familienbetrieb Neufang hat eine, Georg Neufangs Schwester, auch Vater Bernd arbeitet noch voll mit, die Ehefrau zumindest halb und der 14-jährige Sohn hilft gern. Der wolle auch Landwirt werden, wie auch Georg schon von Kindheit an. Neufang hofft, dass das möglich ist. „Der Druck für uns Landwirte ist enorm gestiegen.“ Das gilt in jedem Bereich. Der Grundpreis für Milch müsste, damit es sich rechnet, von den jetzigen 41 auf über 60 Cent steigen. Und auch die Mastbetriebe haben Sorgen. Die Edelteile will niemand mehr. Zu teuer. Der Grundpreis ist dort inzwischen um über einen Euro gefallen pro Kilo, von 5,60 bis 5,80 Euro auf 4,50 Euro. Das macht bei 400 Kilo Schlachtgewicht pro Vieh über 400 Euro. Auch der Futterpreis ist gestiegen, liegt mit 32 Euro pro Doppelzentner nur minimal unterm Brotgetreide-Preis (35 Euro). „Unterm Strich kann man sagen, dass die Milchbauern früher bei 31 Cent mehr verdient haben als heute mit 41 Cent, da Futter und Diesel eben billiger waren“, resümiert Neufang.

Zusammenhalt ist wichtig

Auch die Nachfrage nach Bioprodukten sei nicht mehr so stark wie früher. Drei trockene Jahre, letztes Jahr schlechte Futterqualität durch zu viel Wasser – auch ohne erhöhte Energiepreise und den Poker um die Weizenpreise leben die Landwirte generell in einer angespannten Lage. Doch wie alles hat auch das was Gutes: Es schweißt zusammen. Vor allem für seinen Kreis kann Neufang sagen: Hier hilft man sich. Einmal im Jahr ist Treffen. Aber es wird viel telefoniert, dabei werden auch viele Seelen getröstet. Fällt eine Maschine aus, springt man bei. Und ohne zusätzliche Helfer ginge gar nichts. Vor allem Neufang freut sich über viele helfende Hände, die einspringen, wenn er in seiner Whatsapp-Gruppe postet, was gerade ansteht. „Darauf bin ich stolz.“ Belohnt werden die Helfer mit einem Fest.

Mehr Wertschätzung

Die Krise hat es auch geschafft, dass die Bauern mehr Wertschätzung erfahren, glaubt Neufang. „Das war nicht immer so.“ Jetzt nähmen die Menschen bewusster wahr, wo die Lebensmittel herkommen. Im Vorbeifahren kriegt er oft einen „Daumen hoch“. Angst haben die Landwirte vor allem vor dem Herbst, wenn die Heizperiode anfängt, alles vielleicht noch teurer wird, die Inflation weiter steigt, die Leute gar kein Geld mehr haben. Und dann, wie sieht es im nächsten Jahr aus, steigen die Düngerpreise möglicherweise noch weiter an?

Hauptwunsch: Kriegsende