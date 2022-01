In stürmischen Winternächten reitet er noch : Wo Maltitz durch die Wälder rauscht

Der Erlenbrunnen im Wald bei Furpach. Hier trifft man in stürmischen Winternächten den Maltitz. Foto: Brigitte Neufang-Hartmuth/Stadt Neunkirchen

Neunkirchen Er hat im Jägermeisterhaus in der heutigen Schlossstraße in Neunkirchen residiert. In Köllerbach gibt es sogar einen Brunnen mit dem Konterfei des ehemaligen Oberforstmeisters. Doch im Neunkircher Stadtteil Furpach ist Maltitz allgegenwärtig.