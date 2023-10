In Wellesweiler entsteht Neues Von hier aus wurden über 40 000 Familien versorgt

Wenn irgendwo Neues entsteht, dann ist das immer ein guter Grund, in die Geschichte einzutauchen. Zurzeit geschieht dies an der Unteren Bliesstraße 63. Hier wird das sogenannte Fontanin-Gebäude abgerissen, wie die SZ erfuhr, wird hier im Sommer kommenden Jahres eine Rossmann-Filiale eröffnet werden. Lange Zeit stand hier eine Bauruine, das sogenannte Fontanin-Gebäude eben, verfiel immer mehr. Unter diesem Namen ist das Gebäude bekannt, dabei finden sich in den Archiven kaum Hinweise zu dem Sanitär-Unternehmen. Über den oder die Vorgänger hingegen gibt es dafür umso mehr. Und auch für die älteren Wellesweiler ist das Gebäude noch als das Asko-Gebäude bekannt. Doch die Geschichte für dieses Gebiet reicht noch weiter zurück. Den wer über die Fläche des künftigen Rossmann-Drogeriemarktes berichtet, der kommt um die der Ziegelhütte nicht drumrum. Fotos in dem Buch „Wellesweiler – Vom Bauerndorf zum Industriestadtteil“ belegen, warum gerade die Älteren unter den Wellesweiler Bürgern gerne noch von der Ziegelei sprechen, wenn sie das Gebiet hier in der Unteren Bliesstraße meinen. Denn hier, in der Bruchwies, war bis in die 70er Jahre noch eine Ziegelei zu finden.