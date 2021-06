Gerd Erdmann aus Neunkirchen : Die Ideen und Geschichten gehen ihm nie aus

Gerd Erdmann mag sein Leben abseits der Norm. Foto: Sibille Sandmayer

Neunkirchen In den sieben Städten und Gemeinden des Landkreises Neunkirchen leben 131 000 Menschen, 64 500 Männer und 66 500 Frauen. Und jeder von ihnen ist etwas ganz Besonderes. In dieser Serie stellen wir in lockerer Folge Menschen vor und das, was sie so besonders macht. Heute: Gerd Erdmann aus Neunkirchen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sibille Sandmayer

Im Herzen Neunkirchens steht ein Haus, das einem Film entsprungen sein könnte: Ausgefallene Bilder und Figuren zieren meterhohe Räume, deren liebevoll restaurierte Stuckdecken an frühere Zeiten in Königshäusern erinnern. Grüne Samtvorhänge trennen einen ausgefallenen Raum vom anderen, und das kunstgeneigte Auge kann allerlei kleine Schätze entdecken, wenn es nur gut genug hinschaut.

Was sich für den ein oder anderen nach einer Filmkulisse anhört, ist das Wohnhaus von Gerd Erdmann, einem durchaus bekannten Gesicht im Landkreis Neunkirchen. „Ich würde mich selbst als ‚strukturierten Messie‘ bezeichnen, aber ich liebe mein Junggesellen-Haus. Es gibt ja den Spruch, dass das Haus sich den Besitzer aussucht und dieses Haus hat quasi nach mir gerufen, als ich zum ersten Mal daran vorbeiging.“

Ähnlich spannend wie die Innenausstattung seines Hauses liest sich das Leben von Gerd Erdmann, das 1949 in Göttelborn begann. Als Sohn eines Bergmannshaushaltes zog es den Neunkircher schon mit 16 Jahren in die weite Welt, und er verbrachte zusammen mit einem Freund ein paar Monate in Südfrankreich. „Wir hatten schon nach kurzer Zeit kein Geld mehr und mussten uns durchschnorren. Aber auf diesen Reisen habe ich unglaublich tolle Menschen kennengelernt und viel über das Leben gelernt.“ Schon immer träumte er von einem eigenen Restaurant und einem Haus am Meer, was der heute 72-Jährige sich in mehrfacher Form im Laufe seines Lebens verwirklichte. Neben einer Finca auf Mallorca, in der er Bildhauerkurse anbot, hat der Lebemann mehrere Kneipen mit kulturellem Programm im Landkreis Neunkirchen betrieben. Das Café Kanne am Milchhof eröffnete er im Jahr 1993 als Galerie mit Bistro, das sich bald als kulturelles Kleinod in Neunkirchen entwickelte. Von dort ging es für den gelernten Bildhauer und Dekorateur mit einem neuen Kulturlokal unter anderem in die Marienstraße gegenüber dem Bürgerhaus, wo einige bekannte Musiker und Künstler gerne auftraten und die ausgefallenen Gerichte des leidenschaftlichen Kochs genossen. „Ich habe mich gerne als Steigbügel für neue Künstler betrachtet, die bei mir zum ersten Mal eine Plattform für ihre Kunst finden konnten. Das hat mir immer riesen Spaß gemacht und ich hatte auch viele Stammgäste, die mich heute auch ansprechen, wann es denn wieder losgeht mit dem ‚Erdmanns‘.“

Seit 2010 wohnt der Namensgeber nun in seinem Haus in der Willi-Graf-Straße, das im Erdgeschoss eine außergewöhnliche Bar beinhaltet und in das er drei Jahre Renovierungszeit gesteckt hat. Auch dieses Kulturlokal erfreute sich vieler Gäste bis Gerd Erdmann es kurzfristig schließen musste aufgrund schwerer Krankheit. Durch eine Lebertransplantation konnte sein Leben gerettet werden, und heute geht es ihm nach eigenen Angaben „sau gudd!“. Das Erdmanns möchte er bald wieder an zwei Tagen in der Woche eröffnen und so seine Kleinkunstbühne wieder zum Leben erwecken.