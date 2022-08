Füchse Teil der Ausbildung von Jagdhunden : Füchse zum Jagd-Training halten? Nach Empörung über Zoo Neunkirchen: Jetzt sprechen die Jäger im Saarland

Neunkirchen Ein von Jägern geplantes Fuchsgehege am Neunkircher Zoo hat bei Tierschützern und Saar-Grünen für Entsetzen gesorgt. Ein Saar-Jäger erklärt nun, was in einer Schliefenanlage wirklich passiert, warum das Training von Jagdhunden mit Füchsen keine Tierquälerei sei und die Jagd von frei lebenden Füchsen ihre Berechtigung habe.