Gedenkveranstaltung an Reichspogromnacht Georg Jung ist nach seinem Herzstillstand bei einer Rede in Neunkirchen gestorben

Der Initiator der alljährlichen Gedenk- und Mahnwache des Neunkircher Forums für Freiheit, Demokratie und Antifaschismus hatte am 9. November auf dem Oberen Marktplatz eine Rede anlässlich des Gedenkens an die Reichspogromnacht vor 85 Jahren gehalten. Am Nachmittag brach der Redner mit einem Herzstillstand zusammen. Die Rettungskräfte seien sofort alarmiert worden und konnten den Redner noch vor Eintreffen der Polizei reanimieren, berichtete die SZ am Donnerstag. Er wurde in das Homburger Universitätsklinikum eingeliefert. Nun ist er an den Folgen des Herzstillstands gestorben.