Ganz viel zum Probieren Genuss-Forum Neunkirchen: So schmeckt ein Kaffeekirschen-Tee

Da denkt man, man kennt schon alles, und dann steht da Thomas Chmiel und bietet zusammen mit seinem Kollegen Alexander Näb Tee aus Kaffeekirschen an – in winzigen Pappbechern, aus gutem Grund. Näb ist Chef-Barista der im Mai eingeweihten Kaffeewerkstatt im ZIB (Zentrum für Inklusion und berufliche Bildung) in der Irrgartenstraße. Die Kaffeewerkstatt wiederum gehört zur WZB gGmbH, die es sich zusammen mit weiteren Partnerbetrieben der Regionalmarke „Wertvolles aus der Willkommensregion Neunkirchen“ nicht nehmen ließ, beim zweiten Genuss-Forum im Saarpark-Center die Werbetrommel für Produkte aus dem Landkreis zu rühren.