Gemeinschaftsschule in Neunkirchen „Alle Schulen sind voll bis zum Anschlag“ — Diese Vorteile bieten Schul-Container

Not macht bekanntermaßen erfinderisch. Dass eine solche Notlösung aber nicht immer der Weg zum Schlechteren sein muss, das zeigt die Gemeinschaftsschule Neunkirchen Stadtmitte. Die alte Schule in der Lutherstraße ist mittlerweile abgerissen. Hier kommt ein nigelnagelneuer Schulbau hin. Und bis der – aller Voraussicht nach 2025 – fertig ist, findet der Unterricht für die 330 Schüler an der Ausweichschule des Landkreises in Wiebelskirchen, Freiherr-vom-Stein-Straße, statt. Das ist für die Gemeinschaftsschule nichts gänzlich Neues, waren doch einige Klassen immer schon hier untergebracht. Als Klepper Rektor wurde, waren die Fünfer- und Sechser-Klassen hier, er hat sich dann dafür entschieden, die Siebener hierher auszulagern. Ein Jahr lang war das so, dann kamen im Rahmen des Umzugs aus dem alten Schulgebäude in der Lutherstraße die Hälfte der Schüler her: Die Achter-, Neuner- und Zehner-Klassen. Der Rest folgte. Ansonsten sind, so erzählt Rektor Michael Klepper, beim SZ-Besuch, an der ehemaligen Realschule bereits die Grundschüler der Schule am Stadtpark während deren Schulumbaus hier in der ehemaligen Realschule unterrichtet worden und auch die Förderschule Lernen während Umbaumaßnahmen an ihrer Schule.