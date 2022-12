Im dritten Anlauf soll es gelingen : Stadt und Zoo weihnachten gemeinsam

Zum dritten Mal findet der Weihnachtsmarkt im Zoo statt und zum ersten Mal in Zusammenarbeit mit der Stadt. Mitglieder des Orgateams von links: Zoopädagogin Katharina Kronauer, Geschäftsführer Pascal Koch und Cornelia Feld, Stadtmarketing unterm Selfiebogen. Foto: Elke Jacobi

Neunkirchen Zwei Mal sollte es schon sein, im dritten Anlauf hat es nun geklappt. Erstmals findet in diesem Jahr der Neunkircher Weihnachtsmarkt zusammen mit dem Zoo statt.

Nun kommt zusammen, was schon länger zusammengehören sollte: Die Weihnachtsmärkte der Stadt und des Zoos werden eins. Nachdem der Neunkircher Weihnachtsmarkt auf dem Stummplatz nicht mehr so funktionierte, nach seinem Umzug auf den Platz hinter der Christuskirche auch nicht nur Freunde gefunden hatte, wollte die Stadt bereits 2020 neue Wege gehen. Zwei Mal schon hatte am vierten Adventswochenende der Zoo einen Weihnachtsmarkt ausgerichtet. 2020 nun sollte aus beiden Veranstaltungen eine werden. Doch daraus wurde pandemiebedingt nichts, ebensowenig wie im Folgejahr. Aber nun.

Neues Alleinstellungsmerkmal

Info Das Programm des Weihnachtsmarktes Eröffnung ist am Donnerstag,15. Dezember, 17 Uhr, auf dem Festplatz an der Zooschule. Ende ist um 20 Uhr. Übrige Zeiten: Freitag und Samstag 10 bis 20 Uhr, Sonntag 10 bis 18 Uhr. Eintritt frei, Spende gerne gesehen. Ganztägig: auf dem Gelände Selfies mit Islandpferd Gandalf, Lamas Pia und Pauline („Ihr Kinderlein kommet“); Zooschule: Mit Schlange, Spinne & Co. in die Weihnachtszeit („Lasst uns froh und munter sein“); 11, 16.30 und 18.30 Uhr Feuershow in der Falknerei („Am Weihnachtsbaum die Lichter brennen“); 14 Uhr Fragen an die Elefantenpfleger („Oh Tannenbaum“); 15 Uhr Erdmännchen-Fütterung („Fröhliche Weihnacht überall“)

Am Donnerstag, 15. Dezember, 17 Uhr, ist Eröffnung für den dritten Weihnachtsmarkt im Zoo und den ersten in Kooperation mit der Kreisstadt. Für Oberbürgermeister Jörg Aumann ist das „ein echtes Alleinstellungsmerkmal“. Beim Treffen der SZ mit einem Teil des Orgateams unterstreicht das auch nochmal Cornelia Feld vom Stadtmarketing. „Stadtspitze und Citymanagement sehen dem sehr positiv entgegen, dieses tolle Ambiente zu nutzen. Natürlich unter Gewährleistung der erforderlichen Rücksicht auf die Tiere.“ Der Zentrale Betriebshof ist zurzeit dabei die 20 städtischen Buden aufzubauen, Wasser- und Stromleitungen zu verlegen. „Das müssen die jetzt dann nur noch einmal machen“, sagt auch Geschäftsführer Pascal Koch mit Blick auf die Zusammenarbeit.

Er hat schon mal die erste Fassung des Leporellos dabei, des gefalteten Planes, mit Programm (siehe Info) und Lageplan zum Auffinden der einzelnen Stände. Über 40 werden das sein. Da die Stadt nur 20 Häuschen hat, bringen die anderen ihre Stände mit. Da wird es am Mittwoch und Donnerstag im Zoo heiß hergehen. Die Händler sind bunt gemischt, auch viele private sind dabei, sagt Koch. Der verrät schon mal, dass es am Stand seiner NVG Döner geben wird – in Fleisch und in vegan. Essen- und Getränkestände sind ansonsten auf bestimmte Bereiche verteilt.

Über 40 Händler

Verteilt im Gelände sind auch sechs Hygienestationen zum Händedesinfizieren zwischendrin. Die Stände insgesamt werden großflächig im ganzen Zoo stehen. Das hat man beibehalten vom Hygienekonzept, das für eine mögliche Durchführung während der Pandemie-Auflagen bereits komplett stand. Mit rund 40 hat sich die Zahl der Aussteller auf jeden Fall erhöht. Beim (verregneten) Zoo-Weihnachtsmarkt 2019 waren es knapp über 20. Damals fand der Weihnachtsmarkt auch nur auf drei Ebenen statt. „Es kommen andere Aussteller, mehr und neue“, sagt Feld. „Die Gegebenheiten haben sich geändert.“

Einen Flyer bekommt jeder Besucher beim Eintritt in den Zoo, aber sie werden auch noch ausgelegt, in der Gebläsehalle beispielsweise. Der Eintritt ist prinzipiell frei. Das heißt: Man kommt in den Zoo und auf den Weihnachtsmarkt, ohne eine Eintrittskarte lösen zu müssen. Am Eingang steht allerdings eine Spendenbox. Zugunsten der Tiere fänden es die Organisatoren natürlich schon schön, wenn da möglichst viel eingeworfen wird.

Den Termin so nah an Weihnachten findet Koch gut gewählt. „Da gehen viele Eltern noch gerne mit ihren Kindern in den Zoo. Das können sie jetzt mit dem Besuch des Weihnachtsmarktes verbinden.“ Tannenfriemel und Tannenschilling, so verrät er, sollen ihr Kommen angekündigt haben. Wenn alle Stände stehen, wird noch die Abnahme gemacht, dann kann es los gehen. Nach Marktende wird man die Aussteller befragen, wie es ihnen gefallen hat. Das wird dann eines der Kriterien sein, die entscheiden, ob sich der Markt an diesem Platz etabliert.