Gefahrgutalarm : Gefahrgutalarm bei Spedition sorgt für Großeinsatz

Sinnerthal 70 Einsatzkräfte der Neunkircher Feuerwehr hatte die Lage schnell im Griff.

(red) Zu einem Gefahrgutaustritt auf dem Gelände einer Spedition in Sinnerthal mussten die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Neunkirchen und des Gefahrstoffzuges des Landkreises Neunkirchen am frühen Mittwochmorgen, 27. Januar, ausrücken. Schnell konnten die Gefahrgutspezialisten der Feuerwehr Entwarnung geben: Nur eine kleine Menge eines vergleichsweise harmlosen Verdünners war ausgetreten, teilt die Feuerwehr mit..

Was war passiert? Die Mitarbeiter einer Spedition in der Straße Beim alten Hof in Sinnerthal bemerkten beim Entladen eines Sattelaufliegers früh am Mittwochmorgen einen stechenden, chemischen Geruch und einige verrutschte Ladungsstücke. Umgehend stellten sie nach der Entdeckung ihre Arbeit ein und setzten den firmeninternen Alarmplan für Gefahrstoffaustritte in Gang. Das Speditionsgelände wurde evakuiert, die Feuerwehr verständigt. Um 5.21 Uhr wurde Alarm für die örtlich zuständige Feuerwehr der Kreisstadt Neunkirchen sowie für die Kräfte des dezentral aufgestellten Gefahrstoffzuges der Feuerwehren im Landkreis Alarm ausgelöst.