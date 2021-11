Tage der Besinnung : Volkstrauertag: Zentrale Gedenkfeier in Neunkirchen

Leserreporter Franjo Schmitt war in diesen Tagen auf Neunkirchen Friedhöfen unterwegs und hat ein stimmungsvolles Bild eingefangen, passend zu den Gedenktagen im November. Foto: Franjo Schmitt

Neunkirchen Kranzniederlegung in Wiebelskirchen und Furpach.

Die zentrale Gedenkfeier für die Toten beider Weltkriege, gegen den Krieg und für den Frieden in Neunkirchen findet am Sonntag, 14. November, statt. Um 10.30 Uhr treffen sich die Teilnehmer am ehemaligen Schulhaus am „Unteren Friedhofsweg“ zu einem Schweigemarsch zum Ehrenmal auf dem Scheiber Hauptfriedhof, wie es in einer Pressemitteilung der Stadt weiter heißt. Oberbürgermeister Jörg Aumann, Diakon Oswald Jenni und Rudolf Hodapp werden Ansprachen halten. Die Marinekameradschaft, die Reservistenkameradschaft und der VdK legen zu den Klängen der Stadtkapelle einen Kranz nieder.

Anlässlich des Volkstrauertages beginnt, so heißt es in der Mitteilung weiter, die Kranzniederlegung in Wiebelskirchen am 14. November um 11.30 Uhr am Kriegerdenkmal in der Ortsmitte. Hierzu laden der Ortsrat und der VdK-Ortsgruppe Wiebelskirchen- mit der Marinekameradschaft und dem DRK ein.