Neunkircher Wahrzeichen : Gasometer soll um 16.15 gesprengt werden

Update Neunkirchen Am heutigen Freitag wird der Gasometer aus dem Neunkircher Stadtbild verschwinden. Hier halten wir Sie auf dem Laufenden.

Einst stand er mitten im Gelände der Neunkircher Hütte, die 1982 geschlossen wurde und zum größten Teil abgerissen wurde. Seitdem grüßte er weithin sichtbar als Landmarke im Hüttenpark die Besucher der Stadt. Er war aber bis April in Betrieb, diente für das einige hundert Meter entfernte Stahlwerk als Gasspeicher. Am heutigen Freitag wird der Gasometer aus dem Neunkircher Stadtbild verschwinden. Die Stadt Neunkirchen bietet einen Livestream an, der über die Seite www.neunkirchen.de bei Facebook und Youtube zu finden ist.

Die Sprengung liegt in den Händen des baden-württembergischen Unternehmens Sprengtechnik GmbH. Den Einsatz vor Ort leitet Sprengmeister Jens Rapp. Er und seine Mitarbeiter haben in den vergangenen Tagen die Sprengung vorbereitet. Wie bei einem Baum soll der Gasometer in ein vorbereitetes Bett aus Schotter- und Erdmassen umfallen. Zuerst, so die Planung, wird die stählerne Treppe am Gasometer gesprengt, dann die Haube und schließlich der Korpus selbst, alles aber innerhalb weniger Sekunden. Fünf Kilo Sprengstoff werden verwendet, sie sind auf 110 Ladungen verteilt.