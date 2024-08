Eppelborn Grüner Daumen im Doppelpack

Während andere Menschen im besten Fall einen grünen Daumen besitzen, scheinen Anita Woll und Werner Müller mit ein paar mehr gesegnet zu sein. Was sie anfassen, wird – nein nicht zu Gold. Aber groß und kräftig. Und üppig. Und bunt – was ihnen schon viel Bewunderung an etlichen Tagen der offenen Gartentür einbrachte. „Das hier ist wie im Märchen“, hatte zuletzt eine Besucherin aus Merzig geschwärmt. In sechs anderen Gärten war sie zuvor schon gewesen. „Aber so was Schönes wie hier“ sei nicht dabei gewesen, erzählt Müller stolz.