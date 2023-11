Saarlandpokal Klein sichert der Borussia das große Duell

Erst bangte er um seinen Einsatz, dann wurde er der Held des Spiels: Tim Klein von Fußball-Saarlandligist Borussia Neunkirchen gelangen am Mittwoch beim 3:1 (0:1)-Sieg im Saarlandpokal-Spiel gegen die DJK Ballweiler-Wecklingen alle drei Treffer für die Gastgeber. Durch den Erfolg vor 350 Zuschauern in der Nachholpartie der fünften Runde sicherte sich die Borussia das große Los: Im Achtelfinale spielen die Neunkircher zu Hause gegen den Drittligisten 1. FC Saarbrücken, der am Mittwoch seine Partie der fünften Runde bei Saarlandligist TuS Herrensohr mit 3:0 (2:0) gewann. Das Duell der Traditionsvereine ist für 6. März terminiert. Eine Verlegung ist aber wahrscheinlich, da es im Ellenfeldstadion kein Flutlicht gibt und der Kunstrasenplatz daneben aus Kapazitäts- und Sicherheitsgründen wohl nicht in Frage kommt.