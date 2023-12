Fußball Borussia geht mit Enttäuschung in die Winterpause

Es sollte das Sahnehäubchen auf eine hervorragende erste Saisonhälfte werden – doch stattdessen gab es eine bittere Pille zum Jahresabschluss: Fußball-Saarlandligist Borussia Neunkirchen unterlag am Samstag in einer vorgezogenen Partie des 22. Spieltags überraschend Schlusslicht SC Reisbach mit 1:3 (1:2). Die Hüttenstädter wollten die Partie trotz winterlicher Bedingungen unbedingt austragen. „Mit Hilfe der AH und der Fans haben wir am Freitag den Platz vom Schnee befreit“, berichtet Trainer Christian Schübelin. Der Grund für den Kraftakt: Der Tabellendritte aus Neunkirchen hätte mit einem Punktgewinn gegen den Tabellenletzten auf Rang zwei überwintern können – und dies war das große Ziel der Gastgeber. Doch dieses wurde verfehlt.