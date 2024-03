Fußball Verunsicherte Borussen siegen wieder nicht

Gerät das anvisierte Ziel für Fußball-Saarlandligist Borussia Neunkirchen frühzeitig außer Reichweite? Die Borussia will nach dem guten ersten Saisonabschnitt bis zum Saisonende auf Tuchfühlung zu Platz zwei bleiben. Das sagte Trainer Christian Schübelin in der Winterpause. Der Vizemeister nimmt an der Aufstiegsrunde zur Oberliga teil. Doch nach dem 2:2 (2:2) am Samstag vor 350 Zuschauern im Heimspiel gegen den TuS Herrensohr droht diese Tuchfühlung verloren zu gehen.