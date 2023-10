Fußball Nicht nur gewinnen, sondern auch schön spielen

Bleibt Fußball-Saarlandligist Borussia Neunkirchen in Schlagdistanz zur Spitze? Die Antwort wird es im Heimspiel an diesem Samstag um 15 Uhr gegen den Tabellenzehnten VfL Primstal geben. Der Tabellenvierte ist punktgleich mit den auf Rang zwei liegenden SF Köllerbach und hat zwei Punkte weniger als Spitzenreiter FC Hertha Wiesbach, der an diesem Freitag gegen den Tabellensechsten TuS Herrensohr spielte. Das Spiel war bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe noch nicht beendet.