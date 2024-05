Fußball Wie Schübelin seinen künftigen Kader einschätzt

Das vor der Saison ausgegebene Ziel ist für den Fußball-Saarlandligisten Borussia Neunkirchen vor den letzten drei Saisonspielen in Reichweite. „Wenn wir in dieser starken Saarlandliga unsere Top-Fünf-Platzierung bis zum Schluss halten können, dann wäre ich grundsätzlich zufrieden“, sagt Trainer Christian Schübelin vor dem Heimspiel an diesem Sonntag um 15 Uhr gegen den Tabellenelften FV Schwalbach.