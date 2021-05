Infos der Stadt Neunkirchen : Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners beginnt

Die Raupe eines Eichenprozessionsspinners hat Härchen, die dem Menschen gefährlich werden können. Foto: dpa/Patrick Pleul

Neunkirchen Eigentümer sind auf Privatgrundstücken zuständig, sagt die Stadt Neunkirchen. Sie rät, Fachleute hinzuzuziehen.

Die Kreisstadt Neunkirchen beginnt jetzt wieder mit der Frühbekämpfung des Eichenprozessionsspinners, dessen Raupen für den Menschen gefährliche Brennhaare ausbilden. Die Stadt wird Eichen, die vergangenes Jahr stark befallen waren, mit sogenannten Bacillus thuringiensis (Bt)-Präparaten behandeln, teilt die Stadtpressestelle mit. Konkret geht es um die Eichen an der Grundschule Furpach, auf dem Zentralfriedhof, dem Friedhof Wiebelskirchen, dem Eingangsbereich des Gutsparks, an der Grundschule und dem KiBiZ Steinwald, dem Spielplatz Schloßstraße, dem Spielplatz, der Sitzgruppe und einzelnen Fußwegen im Wagwiesental sowie dem Rad- und Fußweg Peter-Neuber-Allee. Die Maßnahme beschränkt sich auf die betroffenen Einzelbäume und wird an den Schulen und Kindergärten an den Wochenenden durchgeführt.

Die Raupen des Eichenprozesssionsspinners durchlaufen bis zur Verpuppung fünf bis sechs Entwicklungsstadien. Ab dem dritten Stadium bilden sich die für Menschen und Säugetiere gefährlichen Brennhaare aus, die innen hohl sind und das Eiweißgift Thaumetopoein enthalten. Bei Hautkontakt können diese Brennhaare allergische Reaktionen auslösen, die zu Hautirritationen, Augenreizungen, Fieber, Schwindel und in Einzelfällen zu allergischen Schocks führen können. Bislang gibt es keine speziellen Medikamente gegen die Reaktion auf Thaumetopoein, lediglich die Symptome können gelindert werden.

Ab Mitte Juni ziehen sich die älteren Raupen tagsüber und zur Häutung in typische, mit Kot und alten Larvenhäuten und Brennhaaren gefüllte Gespinstnester am Stamm und in Astgabelungen von Eichen zurück. Diese Nester sind bis zu einem Meter lang. Von dort aus begeben sich die Eichenprozessionsspinner-Raupen wie in einer Prozession auf Nahrungssuche. 20 bis 30 ältere Raupen können dabei nebeneinander her wandern und alle zusammen Prozessionen von mehr als zehn Meter Länge bilden. Ab diesem Zeitpunkt werden die Raupen zunehmend zu einer Gesundheitsgefahr für Menschen.

Zuständig zur Abwehr dieser Gefahr sind auf öffentlichem Gelände die Gemeinden, bei Privatgrundstücken die Eigentümer. Privatpersonen sollten nicht zum Mittel der Selbsthilfe greifen. Die Beseitigung der Gespinstnester sollte nur durch Fachleute erfolgen.

Um Gesundheitsschäden für Menschen zu vermeiden, sollte eine lokal begrenzte Eindämmung der Raupen in Siedlungsbereichen grundsätzlich nur dort in Erwägung gezogen werden, wo viele Menschen durch die Gifthaare gefährdet sind und eine Absperrung des befallenen Geländes für längere Zeit unmöglich ist (etwa Fußwege, Bushaltestellen, Kitas, Schulen und Spielplätze).

Eine Möglichkeit, den Befall mit den gefährlichen Raupen bereits einzudämmen, bevor sich die ersten Brennhaare bilden, bieten biologische Mittel auf Basis des Bacillus thuringiensis (Bt-Präparate). Diese werden bereits seit mehr als 40 Jahren in der ökologischen Landwirtschaft eingesetzt. Bei fachgerechter Anwendung ist das Risiko für Mensch und Umwelt gering. Das Mittel ist für Menschen, Säugetiere, Bienen und viele andere Insektenarten nicht giftig, kann jedoch unmittelbar nach der Ausbringung bis zum Abtrocknen des Sprühbelages bei direktem Kontakt allergische Hautreaktionen verursachen.

Da der Wirkstoff des Bacillus thuringiensis alle freifressenden Schmetterlingsraupen schädigt, dürfen bei der Frühbekämpfung nur Eichen behandelt werden, die eindeutig vom Eichenprozessionsspinner befallen sind. Denn nicht jedes Gespinst an Eichen stammt vom Eichenprozessionsspinner. Das gemeinsame Auftreten verschiedener Arten der „Frühjahrsfraßgesellschaft“ von Eichenwickler, Frostspanner, Laubholzeulen, Eichenprozessionsspinner und anderen erschwert die Beurteilung, da sich Gelege, Gespinste, Fraßstellen und auch die Raupen in frühen Entwicklungsstadien stark ähneln.