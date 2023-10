Über 70 Jahr ist es her Neunkirchen: Eine Freundschaft über alle Grenzen hinweg

Dies ist die Geschichte einer ungewöhnlichen Freundschaft. Einer Freundschaft, die in schlimmen Zeiten entstand, die den Eisernen Vorhang überwand und auch an die Folgegenerationen weitergegeben wurde. Die Geschichte dieser Freundschaft ist auch ein Stück Zeitgeschichte. Es ist ein Nachmittag im Herbst. Gerlinde und Heinz Wolter haben es sich in ihren Sesseln gemütlich gemacht, bieten dem Gast Kaffee und Knabbereien an. Der 98-Jährige ist gesundheitlich an diesem Tag nicht so ganz auf der Höhe. Das gilt aber nur für eine leichte körperliche Schwäche. Der Kopf funktioniert einwandfrei. Die Erinnerungen sind ganz klar. So klar, dass selbst Ehefrau Gerlinde ab und an staunend den Kopf schüttelt. Ihr eigener Einsatz kommt erst später. Bis dahin sind es noch ein paar Erzähl-Jahre hin.