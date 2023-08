Tennis TuS-Frauen gewinnen die Nervenschlacht

Es war eine Nervenschlacht. Und die Spielerinnen des TuS Neunkirchen haben sie gewonnen. Im dritten Anlauf sind sie in die Tennis-Regionalliga aufgestiegen. Am Samstag im Relegationsspiel in Hessen beim TC Bad Vilbel setzten sich die Neunkircherinnen mit 5:4 durch und schlagen kommende Saison in der dritthöchsten deutschen Spielklasse auf.