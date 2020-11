Leser-Aufruf : Dringend gesucht: Laternenfotos!

Landkreis Neunkirchen SZ möchte Fotos der schönsten Martinslaternen zeigen.

Man kann nicht sagen, dass man in Stadt und Land nicht einfallsreich wäre, wie man den Tag zum Gedenken des Heiligen Martin verbringen könnte. Da werden allerorten von den Gemeinden, Ortsräten oder Parteien Brezeln an die Kinder verteilt. Vielerorts werden die leuchtenden Laternen einfach in die Fenster gestellt, umso Licht in die Dunkelheit und in die Herzen zu bringen. In Gronig sollten Bilder von St. Martin gemalt werden. Das alles kann zwar an einen richtigen Martinszug nicht tippen, ist aber trotzdem jedes für sich eine schöne Idee, den Tag zu begehen. Doch: Wer so ein Laterne gebastelt hat, der möchte sie auch gerne bewundern lassen. Und weil das nun ja nur im allerkleinsten Rahmen geht in diesem Jahr, will die St. Wendeler Lokalredaktion sozusagen als Vermittler dienen, dass alle im Landkreis und darüber hinaus sehen, welche Mühe man sich für St. Martin gemacht hat. Und deshalb bitten wir darum: Macht ein Foto von Eurer Laterne, schickt es uns – wir werden eine ganze Seite in unserer Printausgabe mit den schönsten Laternen bringen und alle werden in einer Bildergalerie online zu sehen sein.