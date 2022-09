Evangelische Kirchengemeinde Neunkirchen : Fotoschau: Schöpfung trifft Kreativität

Der Innenraum der Christuskirche Neunkirchen. In diesem Gotteshaus wird die Künstlerin Renate Hampl mit ihren Fotoarbeiten zu Gast sein. Foto: Sebastian Dingler

Neunkirchen Jeden Herbst lädt die Evangelische Kirchengemeinde Neunkirchen zu einer Ausstellung in die Christuskirche am Unteren Markt ein. In diesem Jahr ist die Memminger Künstlerin Renate Hampl mit ihren Fotoarbeiten zum Thema „Gott, wunderbarer Schöpfer – Mensch, sei auch kreativ!

“ zu Gast, wie die Kirchengemeinde mitteilt. Von Haus aus Gartenbauingenieurin und Naturpädagogin, hat Hampl seit vielen Jahren die Natur und die göttliche Schöpfung zu ihrem Lebens- und Herzensthema gemacht, so heißt es in der Mitteilung weiter. Die Ausstellung lädt jedoch nicht nur zum Betrachten der Exponate ein: Die Besucher sind eingeladen, ihrerseits kreativ zu werden. In einer eigens eingerichteten Kreativecke können die vielfältigen Eindrücke aus der Ausstellung verarbeitet werden – ganz gleich ob als kleines Gemälde oder Zeichnung oder auch in Form eines Textes.

Idee und Konzept zu dieser interaktiven Fotoausstellung stammen von Heike Friedrich, Künstlerin und Mitglied des Presbyteriums. Achtsam werden für das Wunderbare der göttlichen Schöpfung, sensibel werden im Umgang mit unserer Erde – das sind die Ziele der Ausstellung. Auch die Werke der Besucher werden in die Ausstellung integriert. Am Ende der Ausstellung werden Renate Hampls Werke versteigert und der Erlös in ein nachhaltiges Umweltprojekt investiert.

Die Ausstellung wird am Sonntag, 4. September, um 10 Uhr mit einem Gottesdienst eröffnet. Bis 30. Oktober ist sie im Anschluss an die Sonntagsgottesdienste sowie dienstags von 9.30 bis 12 Uhr und donnerstags von 16 bis 19 Uhr sowie nach Vereinbarung zu besichtigen.