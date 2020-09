Förderung erhalten : Wohlfühloase – nicht nur für Wildbienen

Hangard Förderzuschuss für Wildbienenwiese in Hangard überreicht.

Mitten in Hangard, genauer gesagt Am Altzberg, wird in diesem Herbst eine Insektenwiese, eine neue Wildblumenfläche angelegt und zwar in enger Zusammenarbeit der Kreisstadt Neunkirchen mit der ehrenamtlichen Projektgruppe „Dorfentwicklung Hangard“. Umwelt-Staatssekretär Sebastian Thul überreichte einen Förderscheck an Oberbürgermeister Jörg Aumann. Die Förderung kommt aus dem Sonderförderprogramm „Ländliche Entwicklung“ (SoLE).