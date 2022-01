Stadt Neunkirchen informiert : Zuschuss für neue Grundschule Fernstraße ist gesichert

Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (Mitte) übergab den Scheck an OB Jörg Aumann (rechts) und Bürgermeisterin Lisa Hensler (Mitte, links). Foto: Neufang-Hartmuth/Kreisstadt Neunkirchen

Neunkirchen Mit rund eienr halben Million Euro bezuschusst das Bildungsministerium den Neubau für eine gebundene Ganztagsschule in Neunkirchen.

Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot hat am Donnerstag Oberbürgermeister Jörg Aumann und Dezernentin Lisa Hensler einen Zuwendungsbescheid in Höhe von 502 991,83 Euro übergeben. Das Geld stammt aus dem Investitionsprogramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Die Kosten für vorbereitende Maßnahmen, Planungen und einen Grundstücksankauf zur Realisierung des Projektes betragen 756 122,36 Euro. Der Bund übernimmt 70 Prozent, das Land und die Stadt tragen jeweils 15 Prozent der Kosten.