Fliedner Musiktage Fliedner Krankenhaus Neunkirchen: „Musik ist eine universelle Sprache“

Das Jazz-Konzert am Freitag, 5. Juli, ist dem 100. Geburtstag des italienischen Psychiaters Franco Basaglia (1924-1990) gewidmet. Die beiden Künstler Lucia Ianniello (Trompete) und Paolo Tombolesi (Klavier) zählen zu den wichtigsten Musikern in der italienischen Jazzszene und sind für ihre Vielseitigkeit sowie ihre innovativen und kreativen Beiträge bekannt. Sie haben bereits mehrere Alben veröffentlicht und treten sowohl als Solokünstler als auch in Ensembles auf. „Ich freue mich auf die Fliedner Musiktage und die großartige Initiative, die im Geiste und im Sinne des italienischen Psychiaters Franco Basaglia verwirklicht wird. Mit seinen Arbeiten und Überlegungen zu offenen Strukturen hat er die Wahrnehmung psychischer Erkrankungen revolutioniert“, betont der italienische Konsul Massimo Darchini, der ebenfalls das Konzert besuchen wird. Am Samstag, 6. Juli, bietet Southern Caravan Breath eine energiegeladene Show mit einer Mischung aus 70s Rock und modernem Alternative. Seit ihrer Gründung im Jahr 2015 begeistern die Saarbrücker ihr Publikum bei Konzerten und Festivals wie dem Rocco del Schlacko mit ihren temporeichen Songs und melodischen Akustikversionen. Das haben die fünf Musiker nun auch mit ihrem einstündigen Set im Fliedner Krankenhaus vor.