Mit verschlossenen Türen hatte es die Neunkircher Feuerwehr am Montagmittag zu tun, als sie gegen 12 Uhr zu einem Einsatz in die Untere Bliesstraße gerufen wurde. Dort war eine Frau mit ihrem Audi A4 von der Fahrbahn abgekommen und so unglücklich eine Böschung hinab gerutscht, dass sich die Türen ihres Wagens in den Boden verkeilten und sich nicht mehr öffnen ließen. Von Marc Prams