Feuerwehr Neunkirchen Ruhiger Dienst trotz Rutschpartie und Fehlalarmen

Noch während die Feuerwehrangehörigen den Supermarkt nach einem möglichen Feuer durchkämmten, ereilte sie um 18.25 Uhr die nächste Brandmeldung. Am anderen Ufer der Blies hatte eine Brandmeldeanlage in einem Kaufhaus in der Wellesweiler Straße ausgelöst. Umgehend wurden Leute von dem laufenden Einsatz in der Süduferstraße in die Wellesweiler Straße geschickt. Wieder fünf Minuten später ging um 18.30 Uhr der nächste Alarm ein. Nun hatte die Brandmeldeanlage einer Spedition in der Straße Beim Alten Hof in Sinnerthal ausgelöst. Hierhin wurden die Feuerwehrleute aus den Löschbezirken Wiebelskirchen und Furpach in Marsch gesetzt. Verstärkung erhielten sie durch die Drehleiter aus Ottweiler. Auch bei diesen Brandmeldeanlagen konnte die Feuerwehr keinen Brand feststellen und alsbald wieder abrücken.