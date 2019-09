Feuerwehreinsatz in Neunkirchen : Flammen im Keller – Dichter Qualm flutet über den Flur das Wohnhaus

Die Neunkircher Feuerwehr hat am Donnerstagabend (5. September) bei einem Kellerbrand in Hangard einschreiten müssen. Foto: Christopher Benkert/Feuerwehr/Christopher BEnkert/Feuerwehr

Neunkirchen Ein Kellerbrand hat am Donnerstagabend (5. September) die Feuerwehr in Neunkirchen gefordert. Wie deren Sprecher Christopher Benkert berichtet, brannte es im Stadtteil Hangard.

In einem Wohnhaus ist am Donnerstag kurz vor 19 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Ein Keller in Neunkirchen-Hangard stand in Flammen, die Neunkircher Feuerwehr rückte unverzüglich aus. Die Unglücksstelle befand sich an der Ortsdurchfahrt.