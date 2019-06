Feuerwehreinsatz in Neunkirchen : Vierter Brand innerhalb kürzester Zeit im selben Haus

Bereits am 29. März hatte es in einer Erdgeschosswohnung in der Neunkircher Wellesweilerstraße gebrannt. Dabei war auch die Fassade beschädigt worden (Archivfoto). Foto: Kai Hegi/Feuerwehr Neunkirchen

Neunkirchen Seit März brennt es immer wieder in ein und demselben Mehrparteienhaus. In der Nacht auf Samstag (8. Juni) musste die Neunkircher Feuerwehr erneut mit einem Großaufgebot raus.

Feueralarm bei der Feuerwehr: Erneut hat es in der Neunkircher City gebrannt. Und wieder war eine Wohnung in der Wellesweilerstraße betroffen. Um 3.15 Uhr in der Nacht auf Samstag rückten Feuerwehrleute aus. Als die Helfer an der Unglücksstelle ankamen, war bereits dichter Rauch aus den Räumen im Parterre ins Treppenhaus gezogen, berichtet deren Sprecher Christopher Benkert am Morgen. Schnell evakuierten sie das Gebäude und marschierten mit Atemschutzgeräten in die betroffene Wohnung. Der Brand war rasch gelöscht, so dass der Einsatz bereits um 4 Uhr beendet war.

Allerdings war es das vierte Feuer seit Februar im selben Gebäude. Die jetzt betroffene Wohnung steht seit Februar leer. Benkert: „Erstmals brannte es in dem Haus am 15. Februar, danach dann am 27. und 29. März erneut.“ Jetzt waren 30 Helfer der Löschbezirke Neunkirchen-Innenstadt und Wellesweiler vor Ort. Sie waren mit sechs Fahrzeugen gekommen. Außerdem zwei Krankenwagen sowie gleich mehrere Polizeistreifen. Verletzt wurde bei dem Unglück niemand.