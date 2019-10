Nächtlicher Einsatz : Feuer in Garage – Flammen bedrohen Wohnhaus in Neunkirchen

Feuer in Garage – Flammen bedrohen Wohnhaus in Neunkirchen

Feuerwehren löschen den Brand in einer an ein Wohnhaus angebaute Garage in Neunkirchen.

Neunkirchen Massives Aufgebot der Feuerwehren: Menschen müssen Gebäude verlassen.

Alarm am späten Sonntagabend (20. Oktober) in Neunkirchen: Aus einer von drei nebeneinander stehenden Garagen schlugen Flammen. Besonders gefährlich: Der Gebäudekomplex ist zwischen zwei Wohnhäusern gebaut. Es brannte in der Garage, die direkt am rechten Mehrparteienhaus angebaut ist. Wie ein Polizeisprecher am frühen Montagmorgen berichtet, waren nach dem Alarm um 22.50 Uhr binnen kurzer Zeit 55 Feuerwehrleute aus gleich mehreren Löschbezirken mit zwölf Wagen an der Unglücksstelle. Auch Rettungswagen waren geordert, um sich um mögliche Verletzte zu kümmern. Die Bewohner mussten sofort ihr Zuhause verlassen.