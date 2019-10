Spektakulärer Polizeieinsatz : Brutale Attacke in Neunkirchen – Mann (25) verletzt Mädchen (17) krankenhausreif

Wegen häuslicher Gewalt ist es in Neunkirchen am Donnerstagabend (24. Oktober) zu einer spektakulären Festnahme gekommen.

Neunkirchen Mehrere Einsatzwagen haben am Donnerstagabend (24. Oktober) Aufsehen erregt. Auslöser soll Gewalt hinter verschlossenen Türen gewesen sein.

Freiheitsberaubung, gefährliche Körperverletzung, Bedrohung: Das wird einem jungen Mann vorgeworfen, der damit in Neunkirchen am Donnerstagabend (24. Oktober) für einen spektakulären Polizeieinsatz gesorgt hat. Nach Informationen aus dem Landespolizeipräsidium in Saarbrücken soll der mutmaßliche Täter dabei eine 17-Jährige so schwer verletzt haben, dass diese ins Krankenhaus musste.

Die blutige Attacke soll sich gegen 18.20 Uhr in einer Wohnung in der Langestrichstraße zugetragen haben. So habe der 25-Jährige nach bisherigen Erkenntnissen sein Opfer in den vier Wänden festgehalten und mit einem Messer bedroht. Bevor noch Schlimmeres passierte, sei ein Zeuge dazwischengegangen. Um wen es sich dabei handelt und in welcher Beziehung dieser zu den beiden anderen steht, wurde nicht bekannt.