Katharina Thalbach liest aus Die Merkel Krimifestival Neunkirchen: Die Thalbach, die Merkel, der Achim und ein Mord

Am Freitagabend, Punkt 20 Uhr, huscht sie ganz unscheinbar auf die Bühne der Neuen Gebläsehalle, wo 700 Besucherinnen und Besucher sich beim Neunkircher Kriminaltango-Festival darauf freuen, ihre Stimme zu hören. „Wow, Neunkirchen, Yeah!“, ruft sie, in Schwarz und Weiß gekleidet, was sie als Verbeugung vor Margaret Rutherford verstehe, die in der Rolle der Miss Marple nicht zu ersetzen sei. Das gilt im Übrigen auch für Ursula Krieg, die ihr im Deutschen ihre Stimme lieh.