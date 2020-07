Stengelplatz : Stengelplatz wertet Ortskern auf

Wellesweiler (red) Seit vielen Jahren ist der Stengelplatz in Wellesweiler ein Ort für Veranstaltungen. Nachdem im Jahr 2017 ein an den Platz angrenzendes Gebäude abgerissen wurde, kam der Wunsch auf, den bestehenden Bereich zu erweitern.

Dieses Vorhaben ist nun in die Tat umgesetzt worden. In einer Bauzeit von drei Monaten wurde ein Erweiterungsbereich an den bereits bestehenden Stengelplatz angebaut. Eine breitere Treppenanlage sowie eine Rollstuhlrampe für den barrierefreien Zugang erschließt nun den Platz. Der Bodenbelag, bestehend aus Natur- und Betonstein wurde erneuert und zeitgleich wurden auch mehrere Beete angelegt, die mit Sträuchern und Bäumen bepflanzt wurden. Mit einer neuen Fläche von etwa 530 Quadratmetern wurde der Stengelplatz als zentraler Platz aufgewertet und ist zusammen mit der Stengelkirche ein Blickfang geworden, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Neunkirchen.