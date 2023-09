Kunst und Kultur Fell satt statt Federkleid in luftiger Höhe

Stattdessen schenkt der Künstler Neunkirchen ein so riesiges wie stattliches Pferd mit braun changierendem, weiß geflecktem Fell und Mähne in 2D. Seit wenigen Tagen nimmt es einen Großteil der 120 Quadratmeter des Giebels Wilhelmstraße Nummer 19 ein. Davor, neben dem türkischen Lebensmittelladen, parken das Wohnmobil des Münchner Künstlers und der Hubwagen-Oldtimer, den die Stadt für die Arbeiten in luftiger Höhe zur Verfügung gestellt hat.