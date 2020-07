Verabschiedung : Feierliche Verabschiedung am TGS BBZ

Neunkirchen Die Schüler erhielten ihre Abschlusszeugnisse und haben damit einen wichtigen Schritt im Leben gemacht.

Es fand zwar keine Abschlussfeier im großen Stil statt, wie ursprünglich geplant, jedoch gab es eine feierliche corona-konforme Verabschiedung der Abschlussklassen am sozialpflegerischen Berufsbildungszentrum in Neunkirchen. So heißt es jetzt in einer Pressemitteilung. Zu versetzten Tagen und Uhrzeiten in der letzten Schulwoche wurden die Klassen mit Abstand und unter Einhaltung der Hygienebedingungen zum Überreichen ihrer Abschlusszeugnisse eingeladen, hatten so einen würdigen Abschluss in ereignisreicher Zeit.