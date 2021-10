Die Fark geht : Wassergarten wird Strandbad – na und?

Natürlich ist das schade: Nach der Pandemie-bedingten Absage in diesem Jahr nun auch keine Fark in den Wassergärten in Reden in 2022. Dort ist es zu klein geworden für eine der größten Veranstaltungen des Landes.

Also kein Cosplay-Wettbewerb über den Steg unterhalb der Bergwerkdirektion, kein Steampunk in der ehemaligen Werkhalle, kein Mittelalter-Markt neben Gondwana. Keine Meerjungfrauen, die durch Glasbehälter schwimmen, und keine Menschen im Vollkörper-Kostüm, die nach Schatten suchen. Das letzte Augustwochenende wird in den Redener Wassergärten eins sein wie jedes andere (wenn auch möglicherweise mit weniger Wasser). Für alle, die die Fantasie- und Rollenspiel-Konvent von der ersten Veranstaltung in der Illipse in Illingen im Jahr 2013 bis zu ihrer fünften Auflage in den Wassergärten in 2019 verfolgt haben, mag dieser Abschied etwas Wehmut mit sich bringen.