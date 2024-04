Unterwegs auf dem Fark-Nerd-Market in Reden Landsweiler-Reden: Auf der Suche nach Frank Fark

Aha. So ist das also. Wer ihn findet, den Frank Fark, der kann das dem strengen Amt für Ätherangelegenheiten mitteilen. Unter allen Denunzianten wird dann am Ende ein Preis verlost. Dann auf, dann hätte sich die lange Parkplatzsuche an diesem Samstagnachmittag doppelt gelohnt. So schwer kann das ja nicht sein. Schließlich hat der Frank Fark auf dem Fahndungsfoto frappierende Ähnlichkeit mit dem Veranstalter Benjamin Kiehn. Auf geht’s. Aber wo anfangen? Hat er sich gar in Gondwana versteckt, wohl wissend, dass die beiden riesigen Dinos vornedran schnell ablenken und damit die Flucht möglich machen würden? Oder vielleicht in einem der Zelte im Endzeit-Bereich? Dort in „Tschnobyllis“ wird eifrig fotografiert. Sei es das Grab von Sergeant Dave Ryan oder das Gummihuhn als Klingel für das Herbeirufen der 1st Infantery Division. Aber die Massen halten sich hier grad noch nicht auf. Weder in der Bar noch in einem der offenen Zelte, in dem die Endzeitler chillen. Möglicherweise erinnert den ein oder anderen Besucher diese Ecke dann doch zu sehr an die realen Bilder aus den aktuellen Kriegsgebieten, mit den Maschinenpistolen-Attrappen und Schnellfeuergewehren. Nein, hier kann Frank Fark zurzeit nicht in der Masse untergetaucht sein.