Serie Älterwerden im Landkreis Neunkirchen In zehn Trainingsstunden werden Senioren zu Hause fit gemacht

Wenn Nadine Nunberger ihre graue Tasche mit dem DRK-Aufdruck öffnet, offenbart sich die reinste Wundertüte: Therabänder, Chiffontücher, Kirschkernsäckchen, Greifringe, ein Redondoball in bunten Farben. Das ist die Ausrüstung, mit der Nunberger Besuche macht. Nunberger gehört zu den insgesamt 45 Frauen und Männern im Saarland, die beim Landesverband des Deutschen Roten Kreuzes die Ausbildung für das vom Bündnis für Gesundheit geförderte Projekt „Fit im Alter – Training zu Hause“ gemacht haben. Das Projekt ist Teil von Famos – „Fit im Alter – Mobil im Sozialraum“. Es setzt vor der Pflegebedürftigkeit an, soll präventiv wirken, in dem es Senioren beweglicher macht, so Verletzungen durch beispielsweise Stürze verhindert. Und es soll zudem die Menschen animieren, im Anschluss an die zehn kostenlosen Besuche in Seniorengruppen gemeinsam weiter fit zu bleiben. „Auf jeden Fall ist dieser Besuchsdienst ein Alleinstellungsmerkmal“, sagt Claudia Ruppert vom Landesverband. Das Projekt wird zurzeit in den Landkreisen Saarlouis, St. Wendel, Neunkirchen und im Regionalverband Saarbrücken umgesetzt.