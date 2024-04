„Wir sind sehr froh und sehr erleichtert“ Familie aus Neunkirchen suchte monatelang nach einem Kinderarzt: Happy End für Baby Verica

In ein paar Jahren, wenn Verica drei oder vier ist, wird sie ihre Eltern vermutlich immer wieder fragen und hören wollen, warum sie damals so oft in der Zeitung war. Die werden ihr dann immer und immer wieder erzählen, dass sie einerseits an einem ganz besonderen Tag geboren wurde, dem 29. Februar, ihre Eltern dann aber ein paar unruhige Wochen hatte, weil sich einfach keine Kinderarztpraxis fand, die die kleine Verica aufnehmen konnte. Mit eben dieser Sorge hatten sich ihre Eltern vor etwa zwei Wochen an die Saarbrücker Zeitung gewandt. „Wir wissen nicht mehr weiter. Ich habe bei rund 80 Kinderärzten angerufen, bis nach Landau, aber nirgendwo wurden wir angenommen. Überall hieß es, dass keine neuen Patienten mehr aufgenommen werden, weil es keine Kapazitäten mehr gibt“, hatte Berthold Gemmel damals geklagt.