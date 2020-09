Kulturgesellschaft meldet : Comedian Faisal Kawusi zu Gast in Neunkirchen

Faisal Kawusi Foto: Guido Schroeder

Neunkirchen Am Donnerstag, 15. Oktober, gastiert der Comedian Faisal Kawusi mit seinem neuen Programm „Anarchie“ ab 20 Uhr in der Neuen Gebläsehalle Neunkirchen. Die Veranstaltung findet in gemütlicher Atmosphäre unter Berücksichtigung der aktuellen Corona-Schutz- und Hygienemaßnahmen statt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Er ist und bleibt der sympathische Afghane von nebenan: Faisal Kawusi. Der Comedian startet mit seinem zweiten Soloprogramm „Anarchie“ durch. Darin nimmt Faisal kein Blatt vor den Mund und setzt sich auf seine charmante Art und Weise mit den Dingen auseinander, die er tagtäglich selbst erlebt. Absurde Geschichten und große Pointen sind vorprogrammiert, wenn sich das Ausnahmetalent der deutschen Comedyszene den Tabuthemen unserer Gesellschaft widmet.

Karten für die Veranstaltung sind ausschließlich im Vorverkauf zum Preis von 31,05 Euro bei allen Vorverkaufsstellen von Ticket Regional, unter der Tickethotline (0651) 9790777 sowie online unter www.nk-kultur.de erhältlich.