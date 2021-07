Fair Trade Neunkirchen : Noch nachhaltiger – und bald mit Bananenbus

Isabel Sonnabend (SR3) hat hinten auf dem Sofa Platz genommen. Sie moderierte die Fairtrade-Akademie. Die Bildungsreferentinnen Aileen Böckmann (Fairtrade Deutschland, hinten links) und Wynnie Mbindyo (Fairtradeinitiative Saarland) sowie Schulleiter Clemens Wilhelm (hinten rechts) stehen ihr zur Seite. Vorne sitzen die Schülervetreter der GGS Neunkirchen (v.l.) Dominik Klein, Colin Schmitt und Paula Bastian. Foto: Clemens Wilhelm

Neunkirchen Die GGS Neunkirchen war Gastgeber der „Fairtrade-Schüler*innenakademie Saarland“ unter dem Motto: „Dein Einsatz für eine faire Zukunft“ mit über 100 Teilnehmern saarlandweit.

Ein Bilderbuch-Sommermorgen auf dem Schulhof der Ganztagsgemeinschaftsschule: Radiomoderatorin Isabel Sonnabend, passend gekleidet mit einem gelb gestreiften T-Shirt, steigt aus dem sonnengelben Bus und begrüßt strahlend 100 Schüler aus dem ganzen Saarland. Die befinden sich jedoch keineswegs hier in der Haspelstraße, sondern sind aus ihren Klassenzimmern zugeschaltet unter anderem in Saarbrücken, Türkismühle, Saarlouis und Dillingen. Sie alle nahmen an der digitalen „Fairtrade-Schüler*innenakademie Saarland“ der Initiative Fairtrade-Schools teil, die unter dem Motto „Dein Einsatz für eine faire Zukunft“ zu Gast an der GGS Neunkirchen war.

Zum Programm gehörte neben einem Interview mit Lilian Maina vom Produzentennetzwerk Fairtrade Afrika auch ein Live-Aufritt von Byrd und Ward, den Neunkircher Gewinnern des Eine Welt Songcontest (wir berichteten). Rund wurde der Vormittag durch ein großes Workshopangebot, bei dem sich kleine Gruppen in ein Thema einarbeiteten – zu Kinderrechten etwa oder dem „weißen Gold“ (Baumwolle) beziehungsweise der Frage, „wie wir mit fairer Mode die Welt verändern“. Ein Schwerpunkt widmete sich zudem der Verbindung Fairer Handel und Klimagerechtigkeit.

„Wir haben uns nicht als Ausrichter der Akademie beworben, vielmehr wurde die Idee an uns herangetragen“, freut sich Schulleiter Clemens Wilhelm über diese Anerkennung des jahrelangen Engagements seiner 2018 erstmals zertifizierten und 2020 rezertifizierten Fairtrade Schule – im Übrigen die einzige weiterführende im Landkreis Neunkirchen. Seit 2017 sei man intensiv an dem Thema dran. Was nur folgerichtig war: So beschäftigt sich die GGS traditionell mit sozialer Gerechtigkeit. Nicht umsonst ist man „Schule ohne Rassismus“, Pilotschule Inklusion, multikulturell sowieso mit derzeit 860 Schülern aus 35 Nationen und setzt sich für Patenprojekte wie „Palliri“ in El Alto, Bolivien, ein. Da war der Schritt zu Fairtrade nur noch ein marginaler.

Aber wo ist das im Schulalltag relevant? Ganz sinnlich erleben kann man das bei fair gehandelten Lebensmitteln wie Saft, Müsliriegeln oder Bananen, die im Schulbistro angeboten werden und Bestandteil des gesunden Frühstücks der 5-er und 6-er Klassen einmal im Monat sind. Fairer Handel wird im Unterricht thematisiert, in dem man gemeinsam die Verarbeitungs- und Vermarktungs-Odyssey einer Kakaobohne oder einer Jeans nachvollzieht. Zudem gastiert die Hope Theatre Nairobi Theatergruppe auf ihren Tourneen regelmäßig am Wagwiesental. Auch stammen die Fußbälle für den Sportunterricht aus fairem Handel – genauso wie die Rosen, die am Weltfrauentag verteilt werden und die Nikoläuse, welche die Schülervertretung alljährlich am 6. Dezember verschenkt. 900 Euro Reingewinn erbrachte die letzte Nikolaus-Aktion.

Das Geld fließt in die Anschaffung eines FairOMaten, verrät Nadine Pirrung. Mittels diesem originellen, mechanisch funktionierenden Automaten kann sich jeder auch außerhalb der Imbissöffnungszeiten einen fairen Snack „ziehen“. Die Pädagogin kümmert sich hauptberuflich um Fairtrade. Möglich macht das eine Koordinatorenstelle, von denen es insgesamt vier an der Schule gibt.

Um das Thema noch stärker in die Breite zu bringen, wie es Wilhelm ausdrückt, wäre es sinnvoll, wenn Schüler andere Schüler schulen. Umgesetzt werden soll das zunächst mit den Neunerklassen, deren Schüler sich zu Mentoren ausbilden lassen könne, um beispielsweise mit Politikern das Gespräch zu suchen. „Unser Ziel ist es, das Bewusstsein zu verändern“, betont der Schulleiter. „Faire Nahrungsmittel sind etwas teurer. Aber unser Konsum muss ja nicht immer maßlos sein. Mit etwas Verzicht kann man sich auch faire Produkte leisten.“ Wobei der Gewinn ein überproportional großer ist: „Die Kinder und Jugendlichen merken, dass sie selbst etwas tun können: Ich selbst verändere durch meine Kaufentscheidung die Lebensbedingungen an einer anderen Stelle der Welt. Das ist krass.“