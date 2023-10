Abschluss von „Neunkirchen liest“ Füße weh, Tasche voll mit Ideen für den Bücherherbst (mit Bildergalerie)

Erledigt. Am Ende taten einfach nur die Füße weh. Der Kopf schwirrte vor lauter Input. Quasi sechs Stunden Literaturinfos nonstopp. Zum Abschluss der gemeinsamen Buchreihe „Neunkirchen liest“ fand auch in diesem Jahr wieder eine Fahrt zur Frankfurter Buchmesse statt. Rund 50 Lesebegeisterte wurden am Morgen Richtung Hessen gekarrt. Organisiert hatten die Fahrt die Veranstalter: Bücher König, Stadtbibliothek Neunkirchen, Momentum – Kirche am Center und auch die Katholische Erwachsenenbildung war mit im Boot. Dass die Fahrt auch in diesem Jahr wieder stattfindet, das war, so hatte Bibliotheksleiterin Gabriele Essler der SZ im Vorfeld erzählt, auf so gute Resonanz gestoßen, dass – kaum waren die Plakate aufgehängt – auch schon ausverkauft war. Optimisten ließen sich auf eine Warteliste setzen und manch einer hatte Glück. Es war bereits das dritte Mal, dass eine solche Fahrt stattfand. „Teilnehmer sind interessierte Leser und Leserinnen aller Altersklassen mit ganz unterschiedlicher Motivation, über Vielleser, jugendliche Fantasyfans bis zum einfach Neugierigen“, weiß Anke Birk, Inhaberin von Bücher König.