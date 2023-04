Fahrradfrühling in Neunkirchen Sicher wie immer, nur schöner: die Strecke beim Fahrradfrühling

Willkommen ist jeder. Mitfahren darf, wer einen Helm trägt. Mehr Voraussetzungen muss man für die Teilnahme am Radtouristikteil des Neunkircher Fahrradfrühlings am 22. April nicht erfüllen. Abgesehen von einem verkehrstüchtigen Bike natürlich. Ob das wiederum motorisiert oder von Muskelkraft angetrieben wird, spielt keine Rolle. „Wir orientieren uns am langsamsten Mitfahrer“, betont Maurer.