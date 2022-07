Großeinsatz in der Ringstraße : Explosionsgefahr: Grubengas-Austritt in Neunkirchen – Pflegeheim mit 76 Einwohnern evakuiert

In Neunkirchen sind mehrere Rettungswagen im Einsatz. 76 Heimbewohner müssen aus einer Pflegeeinrichtung evakuiert werden (Symbolbild). Foto: Brandon Lee Posse

Update Neunkirchen Die Feuerwehr schlug am Sonntagmittag Alarm: In einem Pflegeheim in der Neunkircher Ringstraße wurde der Austritt von Grubengas registriert. Die Evakuierung gestaltete sich schwierig, ist mittlerweile aber abgeschlossen. Die Methangasbelastung stieg im Laufe des Tages allerdings an.

Von Eliran Kendi und Niklas Folz

Insgesamt 76 Personen mussten im Zuge eines Großeinsatzes aus einer Pflegeeinrichtung in der Neunkircher Ringstraße verlegt werden. Dort wurden im Zuge einer Routinemessung erhöhte Grubengas-Werte festgestellt. Wie Christopher Benkert von der Feuerwehr Neunkirchen bestätigte, befanden sich die Werte am Mittag im unteren kritischen Bereich der Explosionsgrenze. Zum Abend hin stiegen sie jetzt allerdings deutlich an.

Neunkirchen: Pflegeheim-Bewohner müssen verlegt werden

Nach Angaben eines Sprechers des Deutschen Roten Kreuzes sollten die Bewohner des Pflegeheims zunächst in die Ottweiler Seminarhalle evakuiert werden. Am Nachmittag wurde noch geprüft, ob umliegende Pflegeeinrichtung über Aufnahmekapazitäten verfügen oder Angehörige die Bewohner des Heims aufnehmen könnten. Die vom THW eingerichtete Notunterkunft in Ottweiler sollte lediglich als letzte Option gezogen werden. Gegen 17 Uhr lief die Evakuierung schließlich an. Komplett abgeschlossen war die Evakuierung der 76 Bewohner des Pflegeheims laut Feuerwehr gegen 19.30 am Abend.

Die Rettungskräfte standen bei der Verlegung der Heimbewohner vor umfassenden organisatorischen Herausforderungen: Es mussten zehn bettlägerige Bewohner transportiert werden. Weiterhin stand die Sicherstellung der medikamentösen Behandlung in der Notunterkunft im Vordergrund.

Gasbelastung nimmt am Abend deutlich zu

Auch am Abend dauert der Einsatz trotz abgeschlossener Evakuierung weiter an. Lüftungsmaßnahmen konnten die Gaskonzentration nur kurzzeitig verbessern. Um das Pflegeheim herum hat sich die Grubengas-Belastung am Abend allerdings erhöht. Wie Christopher Benkert von der Feuerwehr Neunkirchen mitteilte, könnte das an der Wetterlage liegen. Die Gaskonzentration liege jetzt oberhalb der kritischen Explosionsgrenze. Durch ungünstige Windböen könne sich das aber schnell wieder ändern und die Explosionsgefahr steigen.

Vor Ort sind daher immer noch rund 50 Feuerwehrmänner im Einsatz, die umfangreiche Brandschutz- und Messmaßnahmen durchführen. Das Areal ist abgesperrt, die Messungen finden jetzt großflächiger statt. Wie lange der Einsatz noch dauern könnte, sei unklar, so Benkert. Um eine Lösung für den Austritt zu finden, stehe man in Kontakt zu dem Oberbergamt.

Wann das Pflegeheim in Neunkirchen voraussichtlich wieder bewohnbar sein wird, ist aufgrund der aktuellen Lage nicht bekannt.