Partnerschulen im europäischen Ausland Edith-Stein-Schule Neunkirchen: Jetzt kommt auch noch Tallinn dazu

Über die Aktivitäten im Schulentwicklungsprogramm Erasmus+ (KA2), das die Edith-Stein-Schule mit Partnerschulen aus Belgien, Polen, Italien, Rumänien und Portugal durchführt, berichteten Projektleiterin Karin Biehler, sowie am Projekt beteiligte Schülerinnen. Sie stellten die Ziele sowie die Umsetzung des Schulpartnerschaftsprojekts vor. Dabei ging es um das Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Die Schülerinnen und Schüler beschäftigen sich mit diesem Thema sowohl innerhalb ihrer eigenen Schule als auch bei gemeinsamen Arbeitstreffen in den Partnerschulen, wie beispielsweise unlängst in Rumänien. Im April geht es zum nächsten Arbeitstreffen nach Portugal. Ergänzt werden diese Treffen durch Online-Meetings. In der Vergangenheit bearbeiteten die europäischen Partner Themen wie Inklusion, Zivilcourage und Demokratiebildung und Mitbestimmung, alles gesellschaftlich relevante Themen, die viel mit der Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern zu tun haben. Die Teilnahme an diesem europäischen Programm ist ein wichtiger Baustein der Schulentwicklung und fördert wie alle europäischen Aktivitäten der Schule nicht nur die fachliche Ausbildung, sondern auch die Persönlichkeitsentwicklung.