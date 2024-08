Vorm Heimspiel der SVE . . . noch immer gut gegangen

Nullnull auswärts zum Auftakt in Magdeburg ist okay. Aber irgendwie geht es erst jetzt am Samstag, 13 Uhr, richtig los an der sicherlich ausverkauften Kaiserlinde. Der 1. FC Köln kommt. Erster deutscher Meister der Bundesliga, damals 1963/64. Dann ging es aber immer auch mal eine Etage tiefer – so wie jetzt wieder.

08.08.2024 , 18:19 Uhr

Foto: Robby Lorenz